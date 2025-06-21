Суд арестовал владельца футбольного клуба «Торпедо» Соболева
Московский Мещанский суд арестовал владельца ФК «Торпедо» Леонида Соболева, которого обвиняют в оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования.
«Суд избрал в отношении Соболева меру пресечения в виде ареста», — обратил внимание адвокат Соболева Александр Добровинский в разговоре с агентством ТАСС.
Со слов Добровинского, Соболев и иные фигуранты дела не признали вину в подкупе.
Напомним, директору и совладельцу ФК «Торпедо» предъявили обвинение в подкупе более чем 1 млн рублей судьи футбольных матчей. Следствие полагает, что Валерий Скородумов и Леонид Соболев в период с марта по май 2025 года предлагали главным судьям средства за победу спортсменов «Торпедо Москва», назначение пенальти в ворота оппонентов и удаление их игроков с поля.
Ранее сообщалось, что в деле бывшего заместителя министра просвещения России Дениса Грибова фигурирует 21 эпизод хищения средств путем мошенничества в особо крупном размере.