В Химках задержали курьера мошенников, обманувших 83-летнюю пенсионерку

29 мая 2025, 19:57

оригинал Фото: iStock / Vitaly Faritovich

В Химках полицейские задержали пособника телефонных мошенников, обманувших 83-летнюю пенсионерку. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.





В дежурную часть полиции в Химках обратилась 83-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве. Сумму ущерба она оценила более чем в 400 тыс. рублей.



«Пострадавшей поступил телефонный звонок от якобы сотрудницы муниципального органа власти. Та проинформировала, что пенсионерам будут выдавать подарки, и для их получения необходимо продиктовать номер СНИЛС. В последующие дни женщине звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Они сообщали, что её деньги под угрозой из-за действия мошенников, а для сохранения сбережений нужно обналичить их и передать доверенному лицу», – пояснила Петрова.