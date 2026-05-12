В Химках задержали курьера мошенников, укравших у пенсионера более 1 млн рублей
В Химках задержали курьера телефонных мошенников, которые похитили у пенсионера свыше миллиона рублей. Об этом рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
В дежурную часть обратился 64-летний химчанин с заявлением о мошенничестве. Ущерб он оценил более чем в миллион рублей.
«Потерпевшему позвонил неизвестный, который представился сотрудником Росфинмониторинга. Он убедил пенсионера, что его личный кабинет на портале госуслуг взломан, а на его имя оформлена доверенность на человека, признанного в России экстремистом. Злоумышленник сообщил, что для сохранения сбережений и выхода из-под уголовного преследования, нужно передать наличные для декларирования «инкассатору». Мужчина выполнил все требования, понял, что его обманули, и обратился в полицию», – рассказала Петрова.Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого – безработного жителя одной из республик ближнего зарубежья. Тот исполнял в преступной схеме роль курьера.
Задержанный дал признательные показания. В отношении него возбудили против него уголовное дело о мошенничестве. Химкинский городской суд заключил под стражу.
По словам Петровой, сейчас полицейские устанавливают соучастников и другие эпизоды противоправной деятельности фигуранта.