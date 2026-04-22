В Химках задержали курьера мошенников, выманивших у девушки 1,6 млн рублей

22 апреля 2026, 17:06

оригинал Фото: istockphoto / e-crow

Химкинские полицейские задержали курьера телефонных мошенников, похитивших у девушки свыше 1,6 млн рублей. Об этом рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.





В дежурную часть обратилась 23-летняя жительница Химок. Она рассказала, что неизвестные обманом завладели её деньгами. Сумму ущерба девушка оценила более чем в 1,6 млн рублей.

«Потерпевшей позвонил якобы сотрудник службы доставки. Он сообщил, что заказанную посылку привезти не сможет из-за неисправности штрих-кода. Для получения он попросил жертву продиктовать фамилию и дату рождения. После выполнения этой просьбы разговор прекратился. Далее девушке поступали звонки от лжесотрудников Росфинмониторинга и правоохранителей. Они убедили, что её личный кабинет на портале госуслуг взломан, и от имени девушки оформлена доверенность на человека, признанного на территории России экстремистом», – сказала Петрова.