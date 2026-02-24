В Химках задержали обманувшего женщину при покупке смартфона на 360 000 рублей

24 февраля 2026, 16:30

Химкинские полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве при продаже смартфона более чем на 360 000 рублей. Об этом рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.





В дежурную часть в Химках обратилась местная жительница и заявила, что знакомый обманом похитил её деньги. Сумму ущерба женщина оценила более чем в 360 000 рублей.



В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и доставили в дежурную часть отдела полиции безработного местного жителя.

«Злоумышленник дал признательные показания и пояснил, что предложил заявительнице купить через него мобильный телефон по заниженной цене – за 75 000 рублей. Затем мужчина начал брать у потерпевшей под различными предлогами комиссионные - за транспортировку товара из-за рубежа, штрафы от организации, через которую он якобы заказывал смартфон. Деньги злоумышленник тратил на личные нужды. С июля по декабрь 2025 года женщина сделала более 20 переводов на банковскую карту преступника в размере от 1000 до 58 000 рублей», – добавила Петрова.