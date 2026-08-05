Выборы депутатов Госдумы и Мособлдумы назначены на 18, 19 и 20 сентября
Фото: пресс-служба ЦИК РФ
Выборы депутатов Госдумы и Мособлдумы пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Как сообщили в Центральной избирательной комиссии, голосование будет трехдневным, а избиратели смогут самостоятельно выбрать наиболее удобный способ участия.
Отдать свой голос можно несколькими способами: лично на избирательном участке, дистанционно с помощью системы электронного голосования (ДЭГ) или на дому, если для этого есть предусмотренные законодательством основания.
В ЦИК напомнили, что для участия в дистанционном электронном голосовании необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги» и заранее убедиться в наличии доступа к личному кабинету. Подать заявление на участие в ДЭГ можно до 14 сентября включительно.
После регистрации на дистанционное голосование избиратель автоматически исключается из списка участников очного голосования. В этом случае получить бумажный бюллетень на участке уже будет невозможно. С 18 по 20 сентября необходимо авторизоваться в личном кабинете и проголосовать в электронном формате.
Для тех, кто в дни выборов будет находиться не по месту регистрации, продолжит работать механизм «Мобильный избиратель». Подать заявление можно с 3 августа по 14 сентября через портал «Госуслуги», МФЦ или территориальную избирательную комиссию. Кроме того, с 9 по 14 сентября оформить такое заявление можно будет и в участковых избирательных комиссиях.
Предусмотрена и возможность голосования на дому. Она доступна гражданам, которые по состоянию здоровья, из-за инвалидности или необходимости ухода за другим человеком не смогут самостоятельно посетить избирательный участок. Прием заявлений начнется 10 сентября и завершится в 14:00 20 сентября.
Традиционное голосование на избирательных участках также сохранится. Все участки будут работать в течение трех дней — с 8:00 до 20:00. Узнать адрес своего избирательного участка можно на официальном сайте ЦИК.
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