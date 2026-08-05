Выборы депутатов Госдумы и Мособлдумы назначены на 18, 19 и 20 сентября

05 августа 2026, 12:59

Фото: пресс-служба ЦИК РФ

Выборы депутатов Госдумы и Мособлдумы пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Как сообщили в Центральной избирательной комиссии, голосование будет трехдневным, а избиратели смогут самостоятельно выбрать наиболее удобный способ участия.