На мужчину напала тигрица-людоедка
В индийском заповеднике Ачанакмар произошло нападение тигра на человека. Жертвой хищника стал 25-летний местный житель Дхарам Дас Гхритлахре, который отправился в лес за бамбуком и дикоросами, сообщается 27 августа.
Как передает издание Dainik Jagran, на мужчину внезапно набросилась тигрица, скрывавшаяся в зарослях. От полученных ран Гхритлахре скончался на месте происшествия.
По предварительным данным, самка находится на территории заповедника с детенышем. Специалисты полагают, что именно инстинкт защиты потомства делает животное крайне агрессивным. В настоящее время сотрудники профильных служб ведут поиски хищницы, чтобы обезопасить посетителей и работников национального парка.
Ранее в Индии тигр уволок лошадь в лес на глазах у людей. Подробности в нашем материале.
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