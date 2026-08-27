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На мужчину напала тигрица-людоедка

Dainik Jagran: В Индии тигрица напала на 25-летнего мужчину и растерзала его
Фото: istockphoto/wrangel

В индийском заповеднике Ачанакмар произошло нападение тигра на человека. Жертвой хищника стал 25-летний местный житель Дхарам Дас Гхритлахре, который отправился в лес за бамбуком и дикоросами, сообщается 27 августа.



Как передает издание Dainik Jagran, на мужчину внезапно набросилась тигрица, скрывавшаяся в зарослях. От полученных ран Гхритлахре скончался на месте происшествия.

По предварительным данным, самка находится на территории заповедника с детенышем. Специалисты полагают, что именно инстинкт защиты потомства делает животное крайне агрессивным. В настоящее время сотрудники профильных служб ведут поиски хищницы, чтобы обезопасить посетителей и работников национального парка.

Ранее в Индии тигр уволок лошадь в лес на глазах у людей. Подробности в нашем материале.

Никита Кротов

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