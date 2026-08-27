На мужчину напала тигрица-людоедка

27 августа 2026, 13:56

Dainik Jagran: В Индии тигрица напала на 25-летнего мужчину и растерзала его

Фото: istockphoto/wrangel

В индийском заповеднике Ачанакмар произошло нападение тигра на человека. Жертвой хищника стал 25-летний местный житель Дхарам Дас Гхритлахре, который отправился в лес за бамбуком и дикоросами, сообщается 27 августа.