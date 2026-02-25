В Истре расчистили от снега парковку

25 февраля 2026, 18:39

оригинал Фото: ГАУ МО АИС «Подмосковье»/Екатерина Морозова

Парковочные места, расположенные на улице 9-ой Гвардейской дивизии, расчистили от снега. Об этом сообщает корреспондент ГАУ МО АИС «Подмосковье» Екатерина Морозова.





Уборку проводил трактор. Он освободил от снежных навалов не только парковки, но и площадь, прилегающую к супермаркетам и рынку.





«На площади всегда много автомобилей, и проблема выезда после сильных снегопадов стоит особо остро. Но трактор быстро справился с этой задачей», — говорится в сообщении.