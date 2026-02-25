В Истре расчистили от снега парковку
Парковочные места, расположенные на улице 9-ой Гвардейской дивизии, расчистили от снега. Об этом сообщает корреспондент ГАУ МО АИС «Подмосковье» Екатерина Морозова.
Уборку проводил трактор. Он освободил от снежных навалов не только парковки, но и площадь, прилегающую к супермаркетам и рынку.
«На площади всегда много автомобилей, и проблема выезда после сильных снегопадов стоит особо остро. Но трактор быстро справился с этой задачей», — говорится в сообщении.В результате парковка вновь стала доступна автомобилистам, а пешеходы смогли с комфортом отправиться за покупками.
Ранее сообщалось, что в Мытищах запланировали очистить от снега и льда 438 кровель многоквартирных домов. В настоящее время работа выполнена более чем на 25%, а завершить её должны до конца недели.