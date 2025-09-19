Достижения.рф

В Ивантеевке задержали серийного угонщика самокатов

оригинал Фото: медиасток.рф

Мужчину, подозреваемого в краже нескольких электросамокатов в городе Ивантеевка Пушкинского округа, задержала полиция. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.



Заявление о пропаже техники подал представитель кикшеринговой компании. Сумма ущерба составила свыше 300 тысяч рублей.

«Следствие установило, что угонами занимался местный житель. Он, используя аккаунт своего родственника, брал самокаты на прокат в разных районах города и катался на них. А затем самокаты переставали подавать сигнал», — говорится в сообщении.
Злоумышленника задержали, изъяли у него похищенные самокаты и отпустили до суда под подписку о невыезде.

Лев Каштанов

