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В Кашире дал концерт пианист Рэм Урасин

Рэм Урасин (фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира)

Народный артист Татарстана, пианист Рэм Урасин выступил в музыкальной гостиной Каширского краеведческого музея. Концерт прошёл с аншлагом, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.



В программу вошли сонаты Доминико Скарлатти, полонезы, этюды, скерцо и ноктюрн Фридерика Шопена.

«Блистательная игра маэстро завораживала слушателей. Рэм Урасин извлекал все возможности из инструмента. Музыканту аплодировали стоя», — говорится в сообщении.
Некоторые произведения Рэм Урасин исполнял на бис. По окончании выступления он дал обещание в ближайшем будущем вернуться и дать в Кашире новый концерт.

Ранее сообщалось, что власти Каширы проверили ход благоустройства исторического центра города.
Лев Каштанов

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