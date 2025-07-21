В Кашире дал концерт пианист Рэм Урасин
Народный артист Татарстана, пианист Рэм Урасин выступил в музыкальной гостиной Каширского краеведческого музея. Концерт прошёл с аншлагом, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
В программу вошли сонаты Доминико Скарлатти, полонезы, этюды, скерцо и ноктюрн Фридерика Шопена.
«Блистательная игра маэстро завораживала слушателей. Рэм Урасин извлекал все возможности из инструмента. Музыканту аплодировали стоя», — говорится в сообщении.Некоторые произведения Рэм Урасин исполнял на бис. По окончании выступления он дал обещание в ближайшем будущем вернуться и дать в Кашире новый концерт.
Ранее сообщалось, что власти Каширы проверили ход благоустройства исторического центра города.