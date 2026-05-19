В Кашире началось строительство предприятия по производству комбикормов
Предприятие по выпуску комбикормов построят в округе Кашира. Извещение о начале работ поступило в Главное управление государственного строительного надзора Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
Площадь постройки составит около четырёх с половиной тысяч квадратных метров. Там разместят производственный цех, лабораторию, склады для твёрдого и жидкого сырья, весовую, компрессорную и котельную.
«На предприятии будут производить комбикорма в виде крупки, гранул и россыпи для птицы разных возрастных групп», — говорится в сообщении.Завершить строительство планируют во втором квартале 2028 года.
