В Кашире началось строительство предприятия по производству комбикормов

19 мая 2026, 18:04

Предприятие по выпуску комбикормов построят в округе Кашира. Извещение о начале работ поступило в Главное управление государственного строительного надзора Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.





Площадь постройки составит около четырёх с половиной тысяч квадратных метров. Там разместят производственный цех, лабораторию, склады для твёрдого и жидкого сырья, весовую, компрессорную и котельную.





«На предприятии будут производить комбикорма в виде крупки, гранул и россыпи для птицы разных возрастных групп», — говорится в сообщении.