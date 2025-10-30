В Кашире поймали курьера телефонных мошенников, обманувших 101-летнего ветерана
Сотрудники уголовного розыска задержали в Кашире 18-летнего москвича, подозреваемого в пособничестве мошенникам. Преступники обманули 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны, сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
«Пожилой местной жительнице позвонил по телефону неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что мошенники получили доступ к её банковским счетам и пытаются перевести деньги на финансирование вооруженных сил Украины. Чтобы сохранить сбережения, звонивший убедил ветерана обналичить все её деньги и передать «инкассатору». Пожилая женщина отдала прибывшему курьеру 185 тысяч рублей», – уточнила Петрова.Полицейские задержали посыльного после того, как тот получил деньги. Он пояснил, что нашёл работу в одном из мессенджеров. Неизвестные перечислили подозреваемому по телефону адреса, по которым он должен был забирать деньги, а затем переводить их работодателю, оставляя себе процент от суммы.
По словам Петровой, возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Каширский городской суд заключил фигуранта под стражу. Правоохранители устанавливают соучастников преступления и причастность злоумышленника к аналогичным эпизодам.