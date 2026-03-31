Игра или вирус? МВД предупреждает о новой уловке мошенников
Злоумышленники активно маскируют вредоносные программы под безобидные сервисы, игры и обновления. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ, пишет РИА Новости.
Специалисты ведомства рекомендуют скачивать приложения только из официальных магазинов. Ссылки из мессенджеров, сторонние сайты и APK-файлы требуют повышенной осторожности. Если программу предлагают установить «срочно» или в обход официального магазина, лучше отказаться.
Перед скачиванием нужно проверять разработчика приложения. У добросовестного автора обычно есть сайт, рабочие контакты и история других продуктов. Пустой профиль, созданный недавно, — серьёзный повод насторожиться. Стоит оценить название, описание и внешний вид страницы. Ошибки, некачественные скриншоты, странный перевод и несоответствие фирменному стилю часто указывают на подделку.
Не стоит слепо доверять отзывам. Высокая оценка не гарантирует безопасность. Однотипные комментарии, опубликованные массово в один день, могут оказаться накрученными. Перед установкой полезно ввести название приложения в поиск вместе со словами «мошенничество» или «отзывы». Это поможет быстро узнать о возможных жалобах других пользователей.
Важно смотреть, какие разрешения запрашивает программа. Особенно опасно, если простой сервис, например калькулятор, просит доступ к SMS, звонкам или функциям администратора. Правоохранители подчёркивают: если софт вызывает малейшие сомнения, от установки лучше отказаться до дополнительной проверки.
