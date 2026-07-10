В Клину нашли «резиновую» квартиру с фиктивно зарегистрированными мигрантами

10 июля 2026, 16:37

оригинал Фото: istockphoto.com/DedMityay

Квартиру, в которой были фиктивно зарегистрированы иностранцы, выявили в Клину в ходе проверок, которые проводили участковые. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Выяснилось, что хозяин квартиры зарегистрировал на своей жилплощади десять мигрантов, но в действительности не предоставил им место для проживания.





«Против владельца квартиры завели уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации», — говорится в сообщении.