Российский пенсионер пытался зарезать сестру из-за лотерейных билетов
77-летний житель Волгограда нанес своей младшей сестре не менее 20 ножевых ранений. Об этом сообщила пресс-служба СУСК по региону.
Мужчина купил лотерейные билеты и оставил их в своей квартире. Позже, не найдя листочки на месте, он решил, что их без спроса взяла его родственница, после чего напал на нее. Пострадавшая смогла выбежать в подъезд и позвать на помощь соседей. Сейчас она находится в больнице, где ей оказывается необходимая медицинская помощь.
В отношении пенсионера возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство. В настоящее время ведется следствие.
Ранее сообщалось, что сотрудники Росгвардии задержали жителя Кемеровской области, который пришел к бывшей жене и напал на нее из-за ревности. В ходе конфликта он избил женщину, а затем взял кухонный нож и стал угрожать ей убийством.
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