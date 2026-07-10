Российский пенсионер пытался зарезать сестру из-за лотерейных билетов

10 июля 2026, 14:16

В Волгограде пенсионер изрезал сестру из-за потерянных лотерейных билетов

Фото: iStock/Ralf Geithe

77-летний житель Волгограда нанес своей младшей сестре не менее 20 ножевых ранений. Об этом сообщила пресс-служба СУСК по региону.