В Клину выявили «резиновую» квартиру с 11 зарегистрированными мигрантами

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Квартиру, в которой были фиктивно зарегистрированы одиннадцать мигрантов, выявили клинские участковые в ходе проверок соблюдения иностранцами режима пребывания на территории России, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В ходе проверки было установлено, что хозяин квартиры поставил на миграционный учёт одиннадцать иностранных граждан, при этом реального места для проживания он им не предоставил», — говорится в сообщении.Против хозяина квартиры завели уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». До суда подозреваемый будет находиться под подпиской о невыезде.
Ранее сообщалось, что 16-летний москвич попал в реанимацию после материнского лечения молитвами и чесноком.
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