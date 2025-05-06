В Клину выявили «резиновую» квартиру с мигрантами

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Квартиру, в которой было фиктивно зарегистрировано десять мигрантов, выявили участковые в городском округе Клин, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Проверка показала, что хозяин квартиры поставил на миграционный учёт десять иностранных граждан, при этом не предоставив им место для временного проживания», — говорится в сообщении.Против хозяина квартиры завели уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» и отпустили до суда под подписку о невыезде.
Ранее сообщалось, что в Химках задержали двух работников склада, которые украли оттуда строительные материалы и продали их на металлолом.
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Лев Каштанов