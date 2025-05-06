В Клину выявили «резиновую» квартиру с мигрантами

Уровень загруженности подмосковных дорог по состоянию на утро вторника, 6 мая, оценивается на пять баллов по десятибалльной шкале, основные заторы наблюдаются при движении по направлению к столице на трёх федеральных трассах и пятнадцати шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.