В Коломне 21-летняя дочь отдала мошенникам 660 000 рублей из сбережений матери
В Коломне полицейские задержали пособницу телефонных мошенников, похитивших у местной жительницы 660 000 рублей. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
В дежурную часть Озёрского отдела полиции по городскому округу Коломна поступило заявление о мошенничестве от 41-летней местной жительницы. Сумму ущерба она оценила в 660 000 рублей.
«21-летней дочери потерпевшей позвонили неизвестные. Они представились сотрудниками правоохранительных органов и сообщили, что на имя девушки оформлен заём на крупную сумму, и её подозревают в мошенничестве. Звонившие предупредили о предстоящем обыске по месту жительства потерпевшей и потребовали задекларировать все имеющиеся сбережения. Девушка передала приехавшему курьеру все накопления матери», – пояснила Петрова.Через некоторое время сотрудники полиции задержали подозреваемую – 21-летнюю москвичку, которая исполняла в преступной схеме роль курьера.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Фигурантку отправили под подписку о невыезде. Полицейские ищут соучастников противоправных действий.