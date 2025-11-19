В Коломне 21-летняя дочь отдала мошенникам 660 000 рублей из сбережений матери

19 ноября 2025, 18:11

оригинал Фото: Istock / AaronAmat

В Коломне полицейские задержали пособницу телефонных мошенников, похитивших у местной жительницы 660 000 рублей. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.





В дежурную часть Озёрского отдела полиции по городскому округу Коломна поступило заявление о мошенничестве от 41-летней местной жительницы. Сумму ущерба она оценила в 660 000 рублей.



«21-летней дочери потерпевшей позвонили неизвестные. Они представились сотрудниками правоохранительных органов и сообщили, что на имя девушки оформлен заём на крупную сумму, и её подозревают в мошенничестве. Звонившие предупредили о предстоящем обыске по месту жительства потерпевшей и потребовали задекларировать все имеющиеся сбережения. Девушка передала приехавшему курьеру все накопления матери», – пояснила Петрова.