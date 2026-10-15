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В Коломне покупатель попался на краже из магазина алкоголя и мяса

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

49-летнего жителя Каширы, ранее неоднократно судимого за кражи и грабежи, задержали в магазине в Коломне сотрудники вневедомственной охраны. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.



Сигнал тревоги поступил из торговой точки, расположенной на улице Октябрьской Революции.

«Прибывшие по вызову росгвардейцы выяснили, что мужчина набрал в пакет алкоголь и мясную продукцию, а потом направился к выходу, минуя кассы», — говорится в сообщении.
Недобросовестного покупателя остановили на выходе и отвезли в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, что столичная полиция задержала 52-летнюю уроженку Новгородской области, подозреваемую в краже из квартиры на западе Москвы 155 золотых слитков общей стоимостью более миллиона рублей.
Лев Каштанов

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