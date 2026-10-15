В Коломне покупатель попался на краже из магазина алкоголя и мяса
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
49-летнего жителя Каширы, ранее неоднократно судимого за кражи и грабежи, задержали в магазине в Коломне сотрудники вневедомственной охраны. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
Сигнал тревоги поступил из торговой точки, расположенной на улице Октябрьской Революции.
«Прибывшие по вызову росгвардейцы выяснили, что мужчина набрал в пакет алкоголь и мясную продукцию, а потом направился к выходу, минуя кассы», — говорится в сообщении.Недобросовестного покупателя остановили на выходе и отвезли в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.
Ранее сообщалось, что столичная полиция задержала 52-летнюю уроженку Новгородской области, подозреваемую в краже из квартиры на западе Москвы 155 золотых слитков общей стоимостью более миллиона рублей.