В Королёве задержали 19-летнего курьера телефонных мошенников

19 августа 2025, 21:46

Видео: пресс-служба администрации г. о. Королёв

В Королёве сотрудники полиции задержали 19-летнего жителя Подмосковья, причастного к участию в телефонном мошенничестве. Об этом рассказали в пресс-службе администрации наукограда.





Молодой человек согласился сотрудничать с аферистами за денежное вознаграждение. Они дали ему указание забрать посылку с деньгами и ювелирными украшениями из службы доставки. Золото нужно было отнести в ломбард, а вырученные деньги и находившиеся в посылке наличные, перевести на криптокошелек куратора. За посредничество студент должен был оставить себе 5 тыс. рублей.



Фото: пресс-служба администрации г. о. Королёв



«Пострадавшей оказалась девушка, которой позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов и Росфинмониторинга. Он убедил жертву отправить все сбережения и ценные вещи через службу экспресс-доставки. Эту посылку и перехватил подозреваемый, действуя в роли курьера-посредника. Получив добычу, он сдал золото в ломбард, а деньги отправил на указанный злоумышленниками цифровой кошелёк. Потери потерпевшей составили около 200 тыс. рублей», – говорится в сообщении.