В Королёве задержали студента, помогавшего мошенникам похитить деньги пенсионера
Сотрудники уголовного задержали в Королёве 19-летнего жителя Балашихи, подозреваемого в мошенничестве. Об этом рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
63-летнему местному жителю в одном из мессенджеров пришла заявка на вступление в группу якобы от организации, где он раньше работал. В чате была указана ссылка для подтверждения личных данных. Мужчина перешёл по ней. После этого ему на телефон пришел шестизначный код, который он указал.
«На следующий день гражданину начали звонить неизвестные под видом сотрудников техподдержки сайта госуслуг, казначейства и прокуратуры. Они убедили пенсионера, что аферисты получили его личные данные и выписали доверенность на управление финансами. Под предлогом защиты сбережений злоумышленники посоветовали ему передать наличные через «инкассатора», а безналичные средства перевести на некий «безопасный счёт». Мужчина отдал курьеру более 1,2 млн рублей и около 700 000 рублей перечислил на указанные счета», – пояснила Петрова.Позже с потерпевшим снова связались мошенники и стали уговаривать оформить кредит на 2,5 млн рублей под залог квартиры. Сотрудники банка, куда пенсионер обратился, распознали обман и предупредили его.
Был возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Полицейские установили подозреваемого и задержали его по месту жительства в Балашихе. Им оказался учащийся одного из московских колледжей, которому потерпевший передал пакет с наличными», добавила Петрова.
Со слов молодого человека, в его обязанности входило забирать деньги у граждан, а затем переводить их в криптокошелёк, оставляя себе 15 000 рублей.
Суд избрал фигуранту мера пресечения в виде запрета определённых действий. Сейчас сотрудники полиции устанавливают соучастников преступления, а также другие эпизоды противоправной деятельности задержанного.