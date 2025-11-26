В Королёве задержали студента, помогавшего мошенникам похитить деньги пенсионера

26 ноября 2025, 11:01

оригинал Фото: Istock / Andrey Zhuravlev

Сотрудники уголовного задержали в Королёве 19-летнего жителя Балашихи, подозреваемого в мошенничестве. Об этом рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.





63-летнему местному жителю в одном из мессенджеров пришла заявка на вступление в группу якобы от организации, где он раньше работал. В чате была указана ссылка для подтверждения личных данных. Мужчина перешёл по ней. После этого ему на телефон пришел шестизначный код, который он указал.

«На следующий день гражданину начали звонить неизвестные под видом сотрудников техподдержки сайта госуслуг, казначейства и прокуратуры. Они убедили пенсионера, что аферисты получили его личные данные и выписали доверенность на управление финансами. Под предлогом защиты сбережений злоумышленники посоветовали ему передать наличные через «инкассатора», а безналичные средства перевести на некий «безопасный счёт». Мужчина отдал курьеру более 1,2 млн рублей и около 700 000 рублей перечислил на указанные счета», – пояснила Петрова.