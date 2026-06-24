Ребенок утонул в реке, когда его тетя отвлеклась на своих детей
В Омске утонул семилетний мальчик, когда его родственница отвлеклась на своих детей. Об этом сообщает прокуратура региона в своем телеграм-канале.
Трагедия произошла на реке Иртыш. Ребенок приехал на водоем вместе с родителями, тетей и ее детьми. В какой-то момент он пошел купаться, а его родители отправились в магазин. За мальчиком должна была присмотреть тетя, однако она отвлеклась на собственных детей. В результате мальчик ушел под воду, спасти его не удалось.
В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки при наличии оснований они примут меры. Следователи уже возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка.
Ранее сообщалось, что трехлетний мальчик утонул в аквапарке в Ростовской области.
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