В Красногорске ищут подрядчика на благоустройство городской площади
Площадь Оптиков планируют благоустроить в Красногорске в текущем году. Подряд на проведение работ выставили на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
Извещение о проведении торгов опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок.
«Подрядчику предстоит благоустроить городское общественное пространство площадью один гектар», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 119 миллионов 132 тысячи 806 рублей 63 копейки. Заявки принимаются до 30 марта. Работы будут финансироваться из бюджетов Подмосковья и округа Красногорск.
