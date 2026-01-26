Достижения.рф

В Красногорске водитель Volvo насмерть сбил 11-летнего ребёнка на ледянке

Фото: iStock/Karina Kirina

25 января возле одного из домов в селе Николо-Урюпино городского округа Красногорск водитель автомобиля насмерть сбил 11-летнего ребёнка на ледянке. Об этом сообщает Telegram-канал Подмосковной полиции.



Предварительно, водитель автомобиля Volvo совершил наезд на 11-летнего мальчика, который катался с горки в неположенном месте на пластиковой ледянке. Во время спуска ребёнок выехал под автомобиль, который двигался из-за поворота.

Пострадавшего с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение. Спасти его не удалось — ребёнок скончался в больнице.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.

Иван Мусатов

