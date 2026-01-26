В Красногорске водитель Volvo насмерть сбил 11-летнего ребёнка на ледянке

26 января 2026, 11:28

Фото: iStock/Karina Kirina

25 января возле одного из домов в селе Николо-Урюпино городского округа Красногорск водитель автомобиля насмерть сбил 11-летнего ребёнка на ледянке. Об этом сообщает Telegram-канал Подмосковной полиции.