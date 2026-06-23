В Ленинском округе девять семей получили ключи от новых квартир
Глава Ленинского городского округа, секретарь местного отделения «Единой России» Станислав Каторов вручил ключи от нового жилья девяти семьям из посёлка Володарского и деревни Калиновка.
Расселение аварийного фонда остаётся ключевым направлением народной программы партии, сообщили в пресс-службе «Единой России» в Московской области.
«Сегодня в программу расселения включены 12 домов, и за каждым закреплён свой застройщик. Определены сроки расселения. До сентября этого года мы переселяем жителей из посёлка Володарского, одного дома на платформе Калинина и ещё двух домов», – пояснил Каторов.Все квартиры – с отделкой и полностью готовы к проживанию. Новосёлам остаётся только купить мебель и переехать.
Как рассказала жительница посёлка Володарского Светлана Колымина, семья ждала переселения около 10 лет.
«Для нас это действительно большое событие. Новая квартира полностью готова. Здесь всё удобно и комфортно, установлены кондиционеры. Ничего дополнительно ремонтировать не нужно. Надеемся, что остальные семьи, которые пока ждут переселения, в ближайшее тоже будут праздновать новоселье», – поделилась Светлана.
Школы, детсады, поликлиники и благоустроенные общественные пространства стали неотъемлемой частью любого проекта новой жилой застройки.
«В народной программе партии зафиксировано, что все объекты должны сдаваться с социальной инфраструктурой. Застройщикам ставится задача уходить от концепции спальных районов в пользу проектов комплексного развития территорий, где рядом находятся работа, отдых, образование и медучреждения. Наглядный пример – Ленинский округ. За пять лет там введено 22 детских сада, 11 школ и шесть поликлиник. За этими цифрами – тысячи семей, дети которых ходят в садик рядом с домом, школьники не тратят часы на дорогу, а взрослые получают медицинскую помощь без очередей», – подчеркнул депутат Госдумы Роман Терюшков.Вместе со строительством жилья и социальных объектов в Ленинском развивается дорожная сеть. Уже построены два крупнейших объекта – развязка на Каширском шоссе и Старая Каширка.
За пять лет в Московской области из ветхого и аварийного в новое жильё переехали более 30 тысяч человек. Жилищные вопросы – важное направление народной программы «Единой России». В этом году в планах – переселить ещё 11 000 жителей региона.
Народная программа «Единой России», с которой партия победила на думских выборах в 2021 году, содержит и другие пункты жилищной политики. Это защита прав дольщиков, развитие индивидуального жилищного строительства, модернизация коммунальной и транспортной инфраструктуры.
Сейчас «Единая Россия» продолжает сбор предложений в новую народную программу, где будут закреплены задачи на следующие пять лет. Уже собрано уже более 155 000 предложений от жителей.
Оставить наказ можно на сайте естьрезультат.рф, по телефону 8 (800) 200-89-50, а также в общественных приёмных партии во всех муниципалитетах региона.