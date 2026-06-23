Достижения.рф

В Ленинском округе девять семей получили ключи от новых квартир

оригинал С. Каторов (слева) (Фото: пресс-служба администрации Ленинского г. о.)

Глава Ленинского городского округа, секретарь местного отделения «Единой России» Станислав Каторов вручил ключи от нового жилья девяти семьям из посёлка Володарского и деревни Калиновка.



Расселение аварийного фонда остаётся ключевым направлением народной программы партии, сообщили в пресс-службе «Единой России» в Московской области.

«Сегодня в программу расселения включены 12 домов, и за каждым закреплён свой застройщик. Определены сроки расселения. До сентября этого года мы переселяем жителей из посёлка Володарского, одного дома на платформе Калинина и ещё двух домов», – пояснил Каторов.
Все квартиры – с отделкой и полностью готовы к проживанию. Новосёлам остаётся только купить мебель и переехать.

Фото: пресс-служба администрации Ленинского г. о.

Как рассказала жительница посёлка Володарского Светлана Колымина, семья ждала переселения около 10 лет.
«Для нас это действительно большое событие. Новая квартира полностью готова. Здесь всё удобно и комфортно, установлены кондиционеры. Ничего дополнительно ремонтировать не нужно. Надеемся, что остальные семьи, которые пока ждут переселения, в ближайшее тоже будут праздновать новоселье», – поделилась Светлана.
С. Каторов (слева) (Фото: пресс-служба администрации Ленинского г. о.)

Школы, детсады, поликлиники и благоустроенные общественные пространства стали неотъемлемой частью любого проекта новой жилой застройки.
«В народной программе партии зафиксировано, что все объекты должны сдаваться с социальной инфраструктурой. Застройщикам ставится задача уходить от концепции спальных районов в пользу проектов комплексного развития территорий, где рядом находятся работа, отдых, образование и медучреждения. Наглядный пример – Ленинский округ. За пять лет там введено 22 детских сада, 11 школ и шесть поликлиник. За этими цифрами – тысячи семей, дети которых ходят в садик рядом с домом, школьники не тратят часы на дорогу, а взрослые получают медицинскую помощь без очередей», – подчеркнул депутат Госдумы Роман Терюшков.
Вместе со строительством жилья и социальных объектов в Ленинском развивается дорожная сеть. Уже построены два крупнейших объекта – развязка на Каширском шоссе и Старая Каширка.

С. Каторов (слева) (Фото: пресс-служба администрации Ленинского г. о.)

За пять лет в Московской области из ветхого и аварийного в новое жильё переехали более 30 тысяч человек. Жилищные вопросы – важное направление народной программы «Единой России». В этом году в планах – переселить ещё 11 000 жителей региона.

Народная программа «Единой России», с которой партия победила на думских выборах в 2021 году, содержит и другие пункты жилищной политики. Это защита прав дольщиков, развитие индивидуального жилищного строительства, модернизация коммунальной и транспортной инфраструктуры.


С. Каторов (слева) (Фото: пресс-служба администрации Ленинского г. о.)

Сейчас «Единая Россия» продолжает сбор предложений в новую народную программу, где будут закреплены задачи на следующие пять лет. Уже собрано уже более 155 000 предложений от жителей.

Оставить наказ можно на сайте естьрезультат.рф, по телефону 8 (800) 200-89-50, а также в общественных приёмных партии во всех муниципалитетах региона.
Лора Луганская

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0