У теплотрассы в Рузском округе нашли неразорвавшийся снаряд
Боеприпас времён Великой Отечественной войны обнаружили в деревне Воробьёво Рузского округа. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
Об опасной находке в службу экстренных вызовов «Система-112» сообщили сотрудники одной из управляющих компаний, которые проводили ремонтные работы у теплотрассы.
«Прибывшие на место взрывотехники определили, что боеприпас является 105-миллиметровым артиллерийским снарядом», — говорится в сообщении.Снаряд поместили в специальный контейнер, увезли подальше от населённых пунктов и там обезвредили, соблюдая технику безопасности.
Ранее сообщалось, что на садовом участке в деревне Поповкино Волоколамского округа нашли 76-миллиметровый артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны.