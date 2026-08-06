У теплотрассы в Рузском округе нашли неразорвавшийся снаряд

06 августа 2026, 10:49

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Боеприпас времён Великой Отечественной войны обнаружили в деревне Воробьёво Рузского округа. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.





Об опасной находке в службу экстренных вызовов «Система-112» сообщили сотрудники одной из управляющих компаний, которые проводили ремонтные работы у теплотрассы.





«Прибывшие на место взрывотехники определили, что боеприпас является 105-миллиметровым артиллерийским снарядом», — говорится в сообщении.