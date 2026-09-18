Знаменитого серийного убийцу отпустят из тюрьмы

18 сентября 2026, 09:35

Австралийский суд оставил в силе УДО участнику банды серийных убийц

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Суд в Австралии подтвердил решение об условно-досрочном освобождении 46-летнего Джеймса Влассакиса, причастного к серии убийств в составе банды Джона Бантинга. Об этом сообщает New York Post.