Знаменитого серийного убийцу отпустят из тюрьмы
Суд в Австралии подтвердил решение об условно-досрочном освобождении 46-летнего Джеймса Влассакиса, причастного к серии убийств в составе банды Джона Бантинга. Об этом сообщает New York Post.
Влассакис приходится пасынком Бантингу — стороннику неонацистских взглядов, собравшему преступную группу в начале 1990-х годов. В нее входили шесть человек. С 1992 по 1999 год участники банды убили как минимум 12 человек.
Преступники выбирали жертв среди знакомых Бантинга. Причиной расправ становилась личная неприязнь лидера группировки. Тела погибших сообщники помещали в бочки, заливали кислотой и скрывали.
Влассакис присоединился к группе в 1998 году, когда ему исполнилось 18 лет. Следствие связало его с четырьмя убийствами. После задержания мужчина дал показания против сообщников и стал ключевым свидетелем обвинения.
Суд назначил ему пожизненный срок и разрешил подать ходатайство об УДО спустя 26 лет. Этот период завершился в августе 2025 года. Прокуратура неоднократно пыталась отменить решение об освобождении, однако 15 сентября 2026 года суд сохранил вердикт Совета по условно-досрочному освобождению.
Совет счел, что Влассакис искренне раскаялся и изменил поведение. Близкие погибших резко раскритиковали решение. По их словам, выход осужденного из тюрьмы заставит семьи жертв опасаться за собственную безопасность.
Читайте также: