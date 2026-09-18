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Знаменитого серийного убийцу отпустят из тюрьмы

Австралийский суд оставил в силе УДО участнику банды серийных убийц
Фото: iStock/Rawf8

Суд в Австралии подтвердил решение об условно-досрочном освобождении 46-летнего Джеймса Влассакиса, причастного к серии убийств в составе банды Джона Бантинга. Об этом сообщает New York Post.



Влассакис приходится пасынком Бантингу — стороннику неонацистских взглядов, собравшему преступную группу в начале 1990-х годов. В нее входили шесть человек. С 1992 по 1999 год участники банды убили как минимум 12 человек.

Преступники выбирали жертв среди знакомых Бантинга. Причиной расправ становилась личная неприязнь лидера группировки. Тела погибших сообщники помещали в бочки, заливали кислотой и скрывали.

Влассакис присоединился к группе в 1998 году, когда ему исполнилось 18 лет. Следствие связало его с четырьмя убийствами. После задержания мужчина дал показания против сообщников и стал ключевым свидетелем обвинения.

Суд назначил ему пожизненный срок и разрешил подать ходатайство об УДО спустя 26 лет. Этот период завершился в августе 2025 года. Прокуратура неоднократно пыталась отменить решение об освобождении, однако 15 сентября 2026 года суд сохранил вердикт Совета по условно-досрочному освобождению.

Совет счел, что Влассакис искренне раскаялся и изменил поведение. Близкие погибших резко раскритиковали решение. По их словам, выход осужденного из тюрьмы заставит семьи жертв опасаться за собственную безопасность.

Дарья Осипова

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