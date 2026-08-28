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В СКР призвали родителей научить детей не верить обещаниям лёгкого заработка

оригинал Фото: istockphoto / Diy13

Российские правоохранители призвали не позволять детям поддаваться на обещания лёгкого заработка. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета России по Московской области.



Там указали, что злоумышленники всё чаще выходят на подростков через соцсети и мессенджеры.

«Под видом предложения быстрого и выгодного заработка их втягивают в преступления, в том числе в подготовку и осуществление диверсий и терактов. Важно, чтобы подростки понимали, что при получении таких предложений нужно сразу рассказать об этом родителям или обратиться в правоохранительные органы», – подчеркнули в подмосковном главке СКР.
Там посоветовали научить подростков не верить манипуляторам. Последствия решения подчиняться им могут оказаться крайне тяжёлыми и навсегда изменить судьбу.
Лора Луганская

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