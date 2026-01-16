В МВД рассказали подробности происшествия с задержанным со стрельбой водителем Porshe
Предполагаемый виновник инцидента в Балашихе – водитель Porshe – игнорировал требования полицейских остановиться. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.
Она подтвердила, что правоохранителям пришлось применить оружие для пресечения противоправных действий водителя машины премиум-класса.
«Во время патрулирования на ул. Терешковой сотрудники Госавтоинспекции попытались остановить иномарку, водитель которой проигнорировал законное требование полицейских и продолжил движение. При этом он увеличил скорость, создавая опасность для окружающих. Инспекторы пытались блокировать внедорожник, но нарушитель дважды столкнулся с патрульным автомобилем. Сотрудники приняли решение применить огнестрельное оружие», – написала Волк в своём Telegram-канале.После предупредительного выстрела вверх сотрудники ГАИ открыли огонь по колёсам транспортного средства. Машина остановилась, водителя задержали.
«Правонарушителя доставили в территориальный отдел полиции. От медосвидетельствования он отказался. Решается вопрос о юридической квалификации его действий и привлечении к ответственности», – добавила Волк.Ранее сообщалось, что полицейских насторожили заклеенные номера машины. Сотрудники ДПС сделали минимум 12 выстрелов по колёсам люксового автомобиля.