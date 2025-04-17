В логистическом центре в Жуковском обнаружили более 80 мигрантов-нелегалов

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Свыше 80 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство России, обнаружили полицейские при проверке логистического центра одного из маркетплейсов в Жуковском, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В ходе рейда полицейские проверили по информационным базам 205 работников-иностранцев. В результате 82 человека были привлечены к административной ответственности за незаконное осуществление трудовой деятельности в Российской Федерации, а 30 из них — ещё и за нарушение режима пребывания в стране», — говорится в сообщении.Всех нарушителей оштрафовали на 5 тысяч рублей с каждого, а пятерых нелегалов выдворят за пределы России.
Сейчас полицейские работают над привлечением к ответственности работодателя.
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