В Лотошине провели акцию по профилактике дистанционного мошенничества

Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО
Занятие, посвящённое защите от телефонного и кибермошенничества, провели в Лотошине для участников клуба «Активное долголетие» сотрудница полиции и общественница, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Долголетам рассказали о различных схемах и приёмах, которые используют мошенники, чтобы добраться до денег жертвы. Участников мероприятия также предупредили, что ни в коем случае нельзя сообщать посторонним свои персональные данные, а также сведения, связанные с банковскими счетами и картами. Кроме того, нельзя передавать незнакомцам информацию из СМС-сообщений», — говорится в сообщении.Беседа завершилась раздачей участникам тематических памяток.
Ранее сообщалось, что мошенники начали использовать для обмана граждан самозапрет на кредиты.
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