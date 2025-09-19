В Луховицах пьяный водитель едва не сбил на тротуаре женщину с коляской
Видео: пресс-служба ГУРБ МО
Камера системы «Безопасный регион» зафиксировала момент ДТП в Луховицах. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
«Предполагаемым виновником аварии стал водитель, управлявший внедорожником в состоянии алкогольного опьянения. При повороте с ул. Пушкина на ул. Мира автомобиль вылетел через бордюр на тротуар, повредил здание магазина и протаранил машину на стоянке», – отметили в ГУРБ.На кадрах видно, как в момент инцидента по дороге для пешеходов идут две женщины с коляской. Благодаря быстрой реакции мать с ребёнком успела отскочить в сторону и избежать трагедии.
Теперь водителя ждет суд. Ему наверняка придётся возместить ущерб за повреждённое имущество.