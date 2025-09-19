Достижения.рф

В Луховицах пьяный водитель едва не сбил на тротуаре женщину с коляской

Видео: пресс-служба ГУРБ МО

Камера системы «Безопасный регион» зафиксировала момент ДТП в Луховицах. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.



«Предполагаемым виновником аварии стал водитель, управлявший внедорожником в состоянии алкогольного опьянения. При повороте с ул. Пушкина на ул. Мира автомобиль вылетел через бордюр на тротуар, повредил здание магазина и протаранил машину на стоянке», – отметили в ГУРБ.
На кадрах видно, как в момент инцидента по дороге для пешеходов идут две женщины с коляской. Благодаря быстрой реакции мать с ребёнком успела отскочить в сторону и избежать трагедии.

Теперь водителя ждет суд. Ему наверняка придётся возместить ущерб за повреждённое имущество.
Лора Луганская

