В машине жителя Подмосковья нашли более 330 свёртков с героином

09 октября 2025, 18:21

оригинал Фото: istockphoto.com/Rafa Jodar

Полицейские задержали 34-летнего жителя Можайска по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Мужчина ехал на иномарке по трассе М-4 «Дон», когда на 111-м километре — на территории округа Кашира — его остановили для проверки документов.





«При беседе с правоохранителями водитель сильно нервничал. Поэтому полицейские решили провести досмотр автомобиля. В салоне машины они обнаружили 334 свертка с порошкообразным веществом», — говорится в сообщении.