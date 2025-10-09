В машине жителя Подмосковья нашли более 330 свёртков с героином
Полицейские задержали 34-летнего жителя Можайска по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Мужчина ехал на иномарке по трассе М-4 «Дон», когда на 111-м километре — на территории округа Кашира — его остановили для проверки документов.
«При беседе с правоохранителями водитель сильно нервничал. Поэтому полицейские решили провести досмотр автомобиля. В салоне машины они обнаружили 334 свертка с порошкообразным веществом», — говорится в сообщении.На место сразу вызвали оперативно-следственную группу, а порошок отправили на экспертизу. Исследование показало, что в свёртках находится героин.
Против водителя завели уголовное дело по двум статьям — «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств» и «Приготовление к преступлению и покушение на преступление». До суда мужчину оставили под стражей.