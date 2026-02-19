Футболисты клуба «Сатурн» убрали снег на своём стадионе в Кратове

19 февраля 2026, 15:53

оригинал Фото: ГАУ МО АИС «Подмосковье»/Ольга Стафёрова

Спортсмены футбольного клуба «Сатурн» помогли дворникам расчистить от снега футбольное поле на своей базе в посёлке Кратово Раменского муниципального округа. Об этом сообщает корреспондент ГАУ МО АИС «Подмосковье» Ольга Стафёрова.





За лопаты взялись вратарь Семён Бобров, защитник Валерий Чупин и полузащитник Павел Макаров, чтобы обеспечить уличные тренировки воспитанникам футбольной школы «Мастер‑Сатурн».





«Мы с ребятами подумали: главное, чтобы молодёжь играла, мы всё для них сделаем», — сказал Валерий Чупин.