Футболисты клуба «Сатурн» убрали снег на своём стадионе в Кратове
Спортсмены футбольного клуба «Сатурн» помогли дворникам расчистить от снега футбольное поле на своей базе в посёлке Кратово Раменского муниципального округа. Об этом сообщает корреспондент ГАУ МО АИС «Подмосковье» Ольга Стафёрова.
За лопаты взялись вратарь Семён Бобров, защитник Валерий Чупин и полузащитник Павел Макаров, чтобы обеспечить уличные тренировки воспитанникам футбольной школы «Мастер‑Сатурн».
«Мы с ребятами подумали: главное, чтобы молодёжь играла, мы всё для них сделаем», — сказал Валерий Чупин.Спортсмены отметили, что уборка снега — это тоже своего рода тренировка и закалка перед предстоящим сезоном.
