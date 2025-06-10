В Мытищах проверили легальность нахождения в России более 400 иностранцев
Правоохранители провели в Мытищах мероприятия по выявлению нарушений миграционного законодательства. Подробности сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
Сотрудники Управления по вопросам миграции Главного управления МВД России по Подмосковью вместе с народными дружинниками проинспектировали места массового проживания иностранцев в посёлках Нагорное и Вешки, а также территорию у магазинов «Ашан» и «Лемана Про».
«Всего были проверены 407 граждан. В итоге 11 человек привлечены к административной ответственности за нарушение режима пребывания на территории Росси. Кроме того, выявлены двое иностранцев с признаками фиктивной постановки на учёт», – рассказали в ГУРБ.
Как отметили в ведомстве, регулярные рейды позволяют создавать устойчивую систему профилактики нарушений закона.