В Мытищах проверили легальность нахождения в России более 400 иностранцев

10 июня 2025, 22:15

оригинал Фото: пресс-служба ГУРБ МО

Правоохранители провели в Мытищах мероприятия по выявлению нарушений миграционного законодательства. Подробности сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.





Сотрудники Управления по вопросам миграции Главного управления МВД России по Подмосковью вместе с народными дружинниками проинспектировали места массового проживания иностранцев в посёлках Нагорное и Вешки, а также территорию у магазинов «Ашан» и «Лемана Про».

«Всего были проверены 407 граждан. В итоге 11 человек привлечены к административной ответственности за нарушение режима пребывания на территории Росси. Кроме того, выявлены двое иностранцев с признаками фиктивной постановки на учёт», – рассказали в ГУРБ.