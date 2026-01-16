В Мосэнергосбыте жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенников

16 января 2026, 14:00

оригинал Фото: istockphoto / Evgen_Prozhyrko

Компания «Мосэнергосбыт» рассказала жителям Подмосковья о новой мошеннической схеме с использованием закрытых групп в мессенджере Telegram. Как отметили в ведомстве, злоумышленники создают закрытую группу от имени гарантирующего поставщика под предлогом проведения перерасчёта за коммунальные платежи.





На первом этапе участников группы заверяют, что им необходимо оперативно подтвердить опубликованные там данные. Обычно это фамилия, имя, отчество и дата рождения. В противном случае сумму за потреблённую электроэнергию якобы будут рассчитывать на основе не фактического потребления, а с учётом площади жилого помещения, что в несколько раз повысит платёж.



Далее аферисты сообщают в чате, что обязательное условие для перерасчёта – получение уникального шестизначного кода. Мошенники настаивают, чтобы все жильцы получили свой код и направили в чат. Для этого отправляется инструкция с использованием бота, название которого напоминает наименование портала госуслуг. Для получения кода нужно подтвердить номер мобильного телефона.



После направления шести цифр в чат злоумышленники получают доступ к порталу госуслуг жертвы для дальнейших действий, которые могут вызвать серьёзные проблемы.

«Мосэнергосбыт не создаёт и не использует частные группы в мессенджерах для взаимодействия с клиентами. Для диалога по всем вопросам, связанным с энергоснабжением, гарантирующий поставщик использует только официальные каналы. Это Единый личный кабинет клиента, мобильное приложения «Мой Мосэнергосбыт», сайт компании и Контактный центр», – отметили в компании.