Жительница Лыткарина отдала 3,5 млн рублей мошенникам, назвавшим кодовое слово «медведь-медведь»
Жительница Лыткарина отдала мошенникам 3,5 млн рублей
Лыткаринский городской суд приговорил к пяти годам колонии Надежду Антропову, сообщили в пресс-службе Прокуратуры Московской области. Её признали виновной в мошенничестве, совершённом организованной группой, в особо крупном размере
Как установили в суде, подсудимая вступила в преступный сговор с другими участниками группы для извлечение прибыли путём обмана граждан дистанционным способом. «Для исполнения преступного умысла участники группы в апреле прошлого года неоднократно связывались с потерпевшей через мессенджер. Выдавая себя за кураторов по биржевым валютным сделкам, они сообщили женщине заведомо ложную информацию о необходимости обналичить имеющиеся у неё деньги и зачислить их на сторонние банковские счета. Аферисты обещали ей дополнительный заработок», – рассказали в пресс-службе.Потерпевшая оформила кредиты на своё имя в отделениях банков. После этого, следуя указаниям злоумышленников, она обналичила средства и на лестничной площадке многоквартирного дома по месту своего проживания передала более миллиона рублей подсудимой, назвавшей кодовое слово «медведь-медведь». Остальные 2,5 млн были переведены на счета других участников преступной группы.
С учётом позиции гособвинителя прокуратуры города Лыткарино суд приговорил Антропову к пяти годам лишения свободы. Наказание она будет отбывать в колонии общего режима.
Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей о компенсации материального вреда в размере миллиона рублей.