В Московской области объявили месяц безопасности на железных дорогах

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам ребёнка в МО
В Подмосковье по инициативе уполномоченного по правам ребёнка в Московской области Ксении Мишоновой объявлен месяц безопасности на железных дорогах. Это связано с ростом числа подростков, пострадавших от увлечения зацепингом, сообщили в пресс-службе детского правозащитника.
По данным аппарата Мишоновой, с 2021-го число происшествий с детьми на железных дорогах региона выросло на 56%. За последние три года число пострадавших зацеперов увеличилось в шесть раз.
Читайте также:
В Подмосковье работает несколько проектов по предотвращению школьной травли
Подмосковный омбудсмен Мишонова прояснила судьбу родившейся в аэропорту Антальи девочки
Подмосковный омбудсмен Мишонова предупредила о мошеннической схеме в Telegram
«Рост числа пострадавших на железных дорогах с наступлением тепла происходит в основном за счёт зацеперов. Это печальная тенденция последних лет. Но в этом году из-за аномально тёплой зимы мы практически не наблюдали сезонности этого явления. С начала года на железных дорогах области пострадали 14 детей, 10 из них – зацеперы. Три экстремала погибли», – рассказала Мишонова.Чтобы снизить статистику таких происшествий, в регионе в апреле объявлен месячник безопасности на железных дорогах. К акции привлечены все органы системы профилактики, силовые ведомства и РЖД. Планируется серия встреч школьников с железнодорожниками и машинистами, родительские собрания на тему профилактики зацепинга. В соцсетях опубликуют серию просветительских материалов и роликов.
«Важно предложить подросткам, среди которых, кстати, не только парни, но и девочки, некую альтернативу. Это может быть спорт, волонтёрскую деятельность или увлечение по душе», – поделилась Ксения Мишонова.По её словам, сейчас с профильными ведомствами решается, как наладить эту работу.
Читайте также:
В Подмосковье работает несколько проектов по предотвращению школьной травли
Подмосковный омбудсмен Мишонова прояснила судьбу родившейся в аэропорту Антальи девочки
Подмосковный омбудсмен Мишонова предупредила о мошеннической схеме в Telegram
Лора Луганская