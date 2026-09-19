Участник СВО Сафин отметил технологичность наблюдения за выборами в Подмосковье

19 сентября 2026, 15:58

оригинал Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Работа Центра общественного наблюдения за ходом голосования в Одинцове отличается высокой технологичностью. Такое мнение высказал общественный деятель, участник СВО, финалист программы «Герои Подмосковья» Сергей Сафин.





Он отметил, что очень важно видеть, как проходит голосование на каждом из участков.

«От этого зависит прозрачность избирательного процесса. Любой желающий, пройдя регистрацию, может присутствовать здесь и следить за ходом выборов. В роли общественного наблюдателя я выступаю впервые. Раньше по службе я занимался охраной общественного порядка на избирательных участках, а теперь могу непосредственно следить за тем, как проходит волеизъявление», – сказал Сафин.