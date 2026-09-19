Легендарный вратарь Филимонов осмотрел Центр общественного наблюдения
Шестикратный чемпион России по футболу, бывший вратарь национальной сборной Александр Филимонов побывал в Центре общественного наблюдения в Одинцове.
Для спортсмена провели экскурсию и рассказали, как контролируется прозрачность голосования.
«В этом центре я впервые, и впечатления самые положительные. Всё оцифровано, каждый участок можно увидеть, оценить, проанализировать. Думаю, очень мало стран в мире, где такое возможно», – отметил Филимонов.В регионе проходят выборы депутатов Госдумы девятого созыва, а также выборы в Мособлдуму и органы местного самоуправления. Голосование продлится три дня – 18, 19 и 20 сентября.