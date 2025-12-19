Достижения.рф

В Московской области работают более 180 заводов иностранных компаний

В Московской области ведут деятельность свыше 180 промышленных предприятий с иностранным капиталом.



Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«У нас работают более 180 заводов иностранных компаний из 40 государств. В этом году мы провели роуд-шоу, посетив несколько стран, и сейчас у нас в стадии привлечения находятся несколько новых инвесторов», – рассказала зампред.
Среди недавно отрытых предприятий с иностранным капиталом она назвала завод «Белтелекабель», который начал работу в городском округе Воскресенск. Проект реализовали белорусские инвесторы, а поддержку оказал Фонд развития промышленности Московской области. Компании предоставили льготный заём на 150 млн рублей.

Ранее Зиновьева заявила, что поддержку промышленности в Московской области увеличат почти на треть.
Лора Луганская

