В Московской области работают более 180 заводов иностранных компаний
В Московской области ведут деятельность свыше 180 промышленных предприятий с иностранным капиталом.
Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«У нас работают более 180 заводов иностранных компаний из 40 государств. В этом году мы провели роуд-шоу, посетив несколько стран, и сейчас у нас в стадии привлечения находятся несколько новых инвесторов», – рассказала зампред.Среди недавно отрытых предприятий с иностранным капиталом она назвала завод «Белтелекабель», который начал работу в городском округе Воскресенск. Проект реализовали белорусские инвесторы, а поддержку оказал Фонд развития промышленности Московской области. Компании предоставили льготный заём на 150 млн рублей.
Ранее Зиновьева заявила, что поддержку промышленности в Московской области увеличат почти на треть.