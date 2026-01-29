В Московской области запускают опрос родителей о правилах перевозки детей
В Подмосковье 2 февраля стартует новый социальный раунд «Маленький пассажир – большая ответственность». Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Московской области.
Цель профилактической акции – сделать каждую поездку ребёнка в автомобиле максимально безопасной. В рамках подготовки к раунду ГАИ запускает социальный опрос. «Нам важно ваше мнение. Мы хотим узнать, насколько хорошо родители-водители знают правила перевозки детей и как относятся к использованию детских кресел», – пояснили в пресс-службе.Чтобы принять участие в опросе, нужно перейти по QR-коду на информационных брошюрах подмосковной ГАИ или по ссылке. Анкета анонимная, её заполнение займёт всего пару минут.