В Московской области зарегистрировали более шести миллионов избирателей
В Подмосковье официально зарегистрировали 6 168 000 избирателей, сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома. Таковы данные на 1 января 2026 года по всем 56 городским и муниципальным округам региона.
Топ-3 по этому показателю составляют Балашиха (387 586 человек), Люберцы (322 237) и Одинцово (317 891). В то же время в самом маленьком округе региона, посёлке городского типа Восход, насчитали 1390 избирателей.
Как подчеркнули в Мособлизбиркоме, всего за полгода – с июля 2025 по январь 2026 года – число избирателей в Подмосковье выросло на 8 361 человека.
Там добавили, что актуальную статистику можно найти на сайте комиссии.
