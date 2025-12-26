Члены подмосковных избиркомов осваивают стратегии работы с дипфейками и конфликтными избирателями

26 декабря 2025, 11:14

В Мособлизбиркоме прошла серия обучающих тренингов для УИК

оригинал Фото: istockphoto / bizoo_n

В Мособлизбиркоме прошла серия уникальных обучающих тренингов для участковых и территориальных избирательных комиссий. Семинары посвящены стратегии поведения в конфликтных ситуациях и противодействию дипфейкам, созданным с помощью искусственного интеллекта. Первое занятие уже посетили около 50 человек очно и более 200 — в онлайн-формате.