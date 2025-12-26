Члены подмосковных избиркомов осваивают стратегии работы с дипфейками и конфликтными избирателями
В Мособлизбиркоме прошла серия уникальных обучающих тренингов для участковых и территориальных избирательных комиссий. Семинары посвящены стратегии поведения в конфликтных ситуациях и противодействию дипфейкам, созданным с помощью искусственного интеллекта. Первое занятие уже посетили около 50 человек очно и более 200 — в онлайн-формате.
Спикером выступила кандидат экономических наук, руководитель консалтинговой группы «Технологии влияния», преподаватель РАНХИГС, МГИМО, эксперт Евразийского центра аккредитации и обеспечения качества образования и здравоохранения (ECAQA). В рамках семинара она раскрыла, как распознавать дипфейки и рассказала о методах сохранения спокойствия и конструктивного диалога в напряженных ситуациях на избирательных участках.
Каждый участник получил набор полезных материалов: специализированную литературу, чек-листы и тесты для самопроверки. Мероприятие проходит на фоне активной цифровизации избирательного процесса в регионе. Подмосковье активно тестирует новые цифровые сервисы, включая электронное оповещение избирателей и совершенствование инфраструктуры для дистанционного электронного голосования (ДЭГ).
В мессенджере МАХ появился официальный канал Избирательной комиссии Московской области, где жители региона смогут узнавать о самых последних новостях, изменениях в избирательном законодательстве и этапах подготовки к голосованию.
