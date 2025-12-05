В Москве мигрант за рулём дорогой иномарки попытался проехать по детской площадке
В Москве, на территории одного из жилых комплексов, произошёл конфликт из-за автомобиля на тротуаре. Подробности сообщает «Телеканал Царьград» во ВКонтакте.
Водитель без номерных знаков пытался проехать по пешеходной зоне, где расположена детская площадка. На его пути встала женщина с собакой. Она физически преградила автомобилю дорогу, после чего иностранец за рулём иномарки развернулся и уехал, но по тротуару.
Позже этот случай обсуждали в общем чате жильцов. В беседу под именем «Иван» вошёл человек, который представился участником инцидента. Он опубликовал свой номер телефона и написал, что готов ответить на вопросы по ситуации.
Жильцы комплекса ответили ему резко. Они заявили, что методы запугивания теперь не работают. Один из участников чата прямо написал, что времена, когда такие нарушения можно было решить угрозами, уже прошли.
