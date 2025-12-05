В Москве мигрант за рулём дорогой иномарки попытался проехать по детской площадке

05 декабря 2025, 13:16

В Москве водитель без номеров попытался проехать по детской площадке

Фото: Istock/xphotoz

В Москве, на территории одного из жилых комплексов, произошёл конфликт из-за автомобиля на тротуаре. Подробности сообщает «Телеканал Царьград» во ВКонтакте.