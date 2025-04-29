В Мособлизбиркоме обсудили применение ИИ на выборах

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома
Круглый стол на тему «Искусственный интеллект и выборы: от теории к практике» состоялся в Мособлизбиркоме, участниками встречи стали молодые организаторы выборов из Московской области, педагоги МФЮА, РАНХиГС и МГУ в сфере политологии и IT, а также члены и сотрудники аппарата Мособлизбиркома, сообщает пресс-служба комиссии.
«Сначала мы обсудили, что такое нейросети и искусственный интеллект, как появились, как работают, а также чем могут быть полезны нам. Затем обсудили, как ИИ уже применяется в избирательных процессах и политике», — сказал секретарь Мособлизбиркома Руслан Фурс.
Фото: пресс-служба Мособлизбиркома
Встреча завершилась решением практических задач. Участники круглого стола, разделившись на команды, учились с помощью нейросети искать идеи для мероприятий различных форматов, нацеленных на привлечение внимания молодёжи к выборам в Московской области, и писать сценарии.
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Лев Каштанов