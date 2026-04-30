В Балашихе за два месяца взяли более 1,3 тыс. проб воды

1 350 проб воды взяла на территории городского округа Балашиха лаборатория местных коммунальных систем для проверки качества ресурса в марте-апреле текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.





Пробы берутся из разных точек системы водоснабжения — от скважин до трубопроводов в домах.





«В частности, на распределительных сетях специалисты отобрали 767 проб, в резервуарах чистой воды — 343, в котельных — 193 и на скважинах — 47», — говорится в сообщении.