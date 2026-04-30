В Балашихе за два месяца взяли более 1,3 тыс. проб воды
Видео: пресс-служба МинЖКХ МО
1 350 проб воды взяла на территории городского округа Балашиха лаборатория местных коммунальных систем для проверки качества ресурса в марте-апреле текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Пробы берутся из разных точек системы водоснабжения — от скважин до трубопроводов в домах.
«В частности, на распределительных сетях специалисты отобрали 767 проб, в резервуарах чистой воды — 343, в котельных — 193 и на скважинах — 47», — говорится в сообщении.Воду проверяют по ряду физических и химических параметров. Работа проводится для оперативной корректировки процессов водоподготовки.
Ранее сообщалось, что в округе Подольск приступили к строительству водозаборного узла, который обеспечит чистой питьевой водой около 170 тысяч человек.