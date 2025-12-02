В Можайске на территории посёлка МИЗ начали снос аварийного дома

02 декабря 2025, 18:05

оригинал Фото: пресс-служба Администрации Можайского муниципального округа

В Можайском муниципальном округе приступили к сносу аварийного жилого дома №17 в поселке Медико-инструментального завода. Двухэтажный дом 1960 года постройки площадью около 450 м² признали непригодным для проживания и расселили ещё в первом квартале 2025 года. Об этом сообщили в Мособлархитектуре.