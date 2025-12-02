В Можайске на территории посёлка МИЗ начали снос аварийного дома
В Можайском муниципальном округе приступили к сносу аварийного жилого дома №17 в поселке Медико-инструментального завода. Двухэтажный дом 1960 года постройки площадью около 450 м² признали непригодным для проживания и расселили ещё в первом квартале 2025 года. Об этом сообщили в Мособлархитектуре.
Сейчас строители демонтируют здание, работы планируют завершить до конца года.
Ранее в округе ликвидировали расселённые дома в деревне Настасьино, деревне Бородино, поселках Колычево и Уваровка, а также в Можайске на улицах Ватутина, Спортивной и Вокзальной. Общая площадь снесенного жилья превысила 2 170 м², расселили 38 квартир.
В округе выявили 224 объекта незавершенного строительства. К настоящему времени уже снесли, достроили или привели в порядок 122 объекта — это 54% от общего количества. Работу по ликвидации и приведению объектов в соответствие с требованиями законодательства продолжают.
