В Можайске открыли уникальный Парк выдр

Фото: пресс-служба администрации Можайского м.о.
Парк выдр заработал в подмосковном Сафари-парке на территории Можайского округа. Теперь посетители могут наблюдать за жизнью четырёх выдр в условиях, максимально приближенный к естественной среде, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В Сафари-парке нет клеток, для всех животных сделаны просторные вольеры с природными ландшафтами.«Обитателями парка стали три самца и одна самка. Пока у животных продолжается период адаптации, поэтому их выпускают гулять по одиночке. Но скоро они смогут находить на территории все вместе», — говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации Можайского м.о.
«Мы стремимся показывать животных так, как они живут в дикой природе», — подчеркивают сотрудники парка.Сафари-парк расположен по адресу: Можайский муниципальный округ, деревня Клемятино, 128-й километр Минского шоссе. Время работы: ежедневно с 10 утра до 19:00.
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Лев Каштанов