В Можайске почтили память преподобной схимонахини Рахили Бородинской

11 октября 2026, 18:16

Фото: Администрация Можайский г.о.

Жители и гости Можайского округа собрались в Спасо-Бородинском женском монастыре, чтобы почтить память преподобной схимонахини Рахили Бородинской. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.







Торжественные богослужение прошли в день памяти святой, 10 октября. Жизнь и подвиг старицы тесно связаны с Бородинской землей, в связи с чем этот день здесь особенно чтят.



Перед началом службы заместитель главы Можайского округа Ольга Спиридонова поздравила настоятельницу монастыря матушку Серафиму. Затем прошла Божественная литургия, а под звон колоколов верующие отправились крестным ходом к часовне преподобной Рахили.



У стен часовни совершили молебен — именно здесь, на Бородинском поле, святая несла свой подвиг смирения и молитвы. Завершился день общей трапезой, где прихожане смогли набраться сил и поделиться впечатлениями.