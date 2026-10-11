В Можайске почтили память преподобной схимонахини Рахили Бородинской
Жители и гости Можайского округа собрались в Спасо-Бородинском женском монастыре, чтобы почтить память преподобной схимонахини Рахили Бородинской. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.
Торжественные богослужение прошли в день памяти святой, 10 октября. Жизнь и подвиг старицы тесно связаны с Бородинской землей, в связи с чем этот день здесь особенно чтят.
Перед началом службы заместитель главы Можайского округа Ольга Спиридонова поздравила настоятельницу монастыря матушку Серафиму. Затем прошла Божественная литургия, а под звон колоколов верующие отправились крестным ходом к часовне преподобной Рахили.
У стен часовни совершили молебен — именно здесь, на Бородинском поле, святая несла свой подвиг смирения и молитвы. Завершился день общей трапезой, где прихожане смогли набраться сил и поделиться впечатлениями.
Перед началом службы заместитель главы Можайского округа Ольга Спиридонова поздравила настоятельницу монастыря матушку Серафиму. Затем прошла Божественная литургия, а под звон колоколов верующие отправились крестным ходом к часовне преподобной Рахили.
У стен часовни совершили молебен — именно здесь, на Бородинском поле, святая несла свой подвиг смирения и молитвы. Завершился день общей трапезой, где прихожане смогли набраться сил и поделиться впечатлениями.